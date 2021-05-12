أردوغان يؤكد ضرورة تدخل مجلس الأمن لوقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويوجه رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات على الفلسطينيين قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ونقلته وكالة الأناضول.



وبحث أردوغان وبوتين خلال الاتصال التطورات الأخيرة في فلسطين، وقضايا تتعلق بشحن لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تركيا.



وأشار إلى أن بلاده عبّرت بأقوى شكل عن ردة فعلها على الهجمات الإسرائيلية المتهورة ضد قطاع غزة والمسجد الأقصى والفلسطينيين.



وشدّد على ضرورة أن يلقّن المجتمع الدولي إسرائيل درسًا قويًا ورادعًا، وأن تركيا تواصل مبادراتها على مختلف المستويات لتحقيق هذا الهدف.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أهمية بيان وزارة الخارجية الروسية الذي أشار إلى معايير الأمم المتحدة وحل الدولتين بشأن فلسطين.



كما أكّد أردوغان لبوتين أن إظهار التوافق بين تركيا وروسيا حيال التطورات الأخيرة في القدس يشكل رسالة مهمة.



وأشار إلى ضرورة دراسة فكرة إرسال قوات دولية إلى المنطقة من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.



وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن تركيا وروسيا ستتعاونان بشكل وثيق في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه القضايا.



--(بترا)