الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

أردوغان يؤكد مجدداً الحاجة لدستور مدني

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الثلاثاء، 28-05-2024 08:22 م

أردوغان يؤكد مجدداً الحاجة لدستور مدني

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الوكيل الاخباري - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على ضرورة تغيير الدستور الحالي المكتوب من قبل الانقلابيين، بآخر مدني تتم صياغته بتوافق من قبل الأحزاب السياسية التركية.

تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له خلال ندوة «دستور القرن التركي... الدستور المدني وتركيا القوية» التي عقدت في «مركز عدنان مندريس للمؤتمرات» في جزيرة الديمقراطية والحريات غرب إسطنبول، بمناسبة مرور 64 عاماً على انقلاب 27 مايو (أيار) 1960 ضد حكومة عدنان مندريس.

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