أردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

الوكيل الاخباري - تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق وعدة هجمات صاروخية على الأراضي التركية من سوريا.



وجدد أردوغان أيضا تحذيراته من أن أولئك الذين يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، غداة شنّ قوات أنقرة غارات جوية على قواعد للأكراد في شمال سوريا والعراق.



وقال أردوغان للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022، "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية".



وأضاف "إن الوحدات المعنية ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية"، مشيرًا إلى أن هناك "مشاورات" جارية.



وتابع "سبق أن حذّرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن".



وأصابت قذائف صاروخية مصدرها سوريا، مساء الأحد وصباح الاثنين، الحدود التركية والأراضي التركية، ما أسفر عن سقوط قتيلين ونحو 30 جريحا.

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