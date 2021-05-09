أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بضيق الأفق

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 مايو، حاجة الاتحاد الأوروبي لبلاده، وأن أنقرة لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد رغم العراقيل.

اضافة اعلان



وقال أردوغان إن "العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية الاستراتيجية".



ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة ناجعة، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص.



كما شدد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية وخطاب جديدين.



وأضاف أنه "من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا"، مشيرا إلى أن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي رغم العراقيل وازدواجية المعايير التي تواجهها.

المصدر: روسياااليوم