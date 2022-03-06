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الأحد، 06-03-2022 01:22 م

أردوغان يجري محادثات مع بوتين بشأن أوكرانيا

اوردغان


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

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وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التركية، أن الرئيس التركي أردوغان قام بمحادثة هاتفية مع نظيره الروسي.


وأشارت القناة إلى أن المحادثات بين الرئيسين تتعلق بالوضع في أوكرانيا وسبل حل الأزمة بشكل دبلوماسي، مع استعداد تركيا تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني على أرضها.


وكانت قد كشفت الرئاسة التركية في وقت سابق، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيقترح "إجراء لقاء بين روسيا وأوكرانيا في تركيا".


وأكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في لقاء خاص مع قناة "إن تي في" التركية، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممر إنساني.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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