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الإثنين، 26-09-2022 12:48 م

أردوغان يخطط لإجراء مفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

اوردغان


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يخطط لإجراء مفاوضات مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الاثنين: "السيد الرئيس (التركي) سيجري مفاوضات مع بوتين وزيلينسكي. تهدف جهودنا إلى تنظيم لقاء لهما".

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ولم يدقق الوزير ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتم عبر الهاتف أو وجها لوجه.


وأفاد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في الأيام القريبة القادمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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