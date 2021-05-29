أردوغان يستقبل دقلو لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له.



وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

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وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، داعياً إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأشار إلى وقوف بلاده مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها.



من جانبه أعرب دقلو، عن تقدير السودان حكومة وشعباً لمواقف تركيا تجاه قضايا السودان، خاصة ما تقدمه من دعم كبير للطلاب السودانيين في مجالات التعليم عبر المنح إلى جانب ما توفره من علاج للكثير من الحالات الحرجة، فضلاً عن دعمها ومساندتها المستمرة للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي يمر بها.



وأكدعلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والدبلوماسية، خاصة بعد التغيير الذي شهده السودان مؤخراً.

المصدر- روسيا اليوم