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السبت، 04-12-2021 04:18 م

أردوغان يعدل العلامة التجارية صنع في تركيا

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الوكيل الإخباري-أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بحصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية في المنتجات الوطنية المصدرة، وذلك "حفاظا على الثقافة التركية".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، قرار أردوغان القاضي بحصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية عند كتابة جملة "صنع في تركيا" وجعل هذه الجملة علامة تجارية للمنتجات التركية كافة من أي نوع كانت، وذلك بدل استخدام اسم "تركيا" باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى.

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وأوضح المرسوم أنه "في ضوء آلاف السنين من تقاليد الدولة، تعتبر جمهورية تركيا أن من واجباتها الرئيسية الحفاظ على ثقافة وقيم الأمة وتمجيدها من خلال القيام بأعمال نوعية وقيمة تليق بالأمة التركية العريقة".


وأضاف: "يتم تبني العلامة التجارية "تركيا" كعلامة تجارية للبلاد في وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وتمثل عبارة "تركيا" وتعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية بأفضل طريقة ممكنة".


وستصبح كلمة "Türkiye" هي الكلمة الوحيدة المستخدمة في كافة الوثائق الرسمية للبلاد، بما في ذلك المراسلات مع دول ومنظمات أجنبية، بدلا من "Turkey" أو "Turquie" أو "Turquie".


 

 

روسيا اليوم

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