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الإثنين، 19-07-2021 07:29 م

أردوغان يعلن بناء مجمع رئاسي في قبرص الشمالية

اور


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم بناء مجمع رئاسي لصالح رئيس جمهورية قبرص الشمالية التي تعترف بها تركيا حصرا، في تأكيد جديد على الموقف التركي بالاعتراف بالشطر الشمالي من الجزيرة.

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وقال أردوغان خلال زيارة لقبرص الشمالية، وأثناء خطاب أمام برلمانها، "سنبني مجمعا رئاسيا في قبرص الشمالية".


وتابع أردوغان: "لا يوجد لدى رئاسة الجمهورية التركية لشمال قبرص مبنى أو مجمع رئاسي مناسب، أو مبنى برلمان. أرجو أن تكون أعمال مشروع الخطوة المتعلقة بهذا المجمع الرئاسي قد اكتملت، وأتمنى أن نبدأ البناء قريبا".


وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان: "انتهينا من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وسنبدأ بنائه قريبا".


حول موقف روما في المباحثات القبرصية، قال أردوغان: لم يعد بإمكاننا تصديقهم من الآن فصاعدا ولا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرى".


وتابع الرئيس التركي: "حتى لو أزعجت وحدتنا وتضامننا وأخوتنا مع قبرص التركية بعض الجهات في الولايات المتحدة إلا أننا سنمضي بحزم على هذا الطريق".

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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