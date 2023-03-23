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الخميس، 23-03-2023 09:52 ص

أردوغان يعلن وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستضع اليوم الخميس حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.

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وفي مقابلة تلفزيونية، أكد أردوغان أنه "لم يبق أي من المواطنين الأتراك عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها"، مشددا على أن الزلزال سيبقى على رأس أجندة الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.


وأعلن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا بالمدن والقرى في إطار جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال. وقال: "سنضع غدا (الخميس) حجر الأساس، ونرجو من الله التوفيق لإنهاء المنازل الدائمة في غضون عام كما وعدنا".


وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، أشار أردوغان إلى أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون يومين أو ثلاثة، مشددا على أن تركيا لن تكون طرفا في أي حرب بسهولة، وستظل دائما إلى جانب السلام والمدافع عنه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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