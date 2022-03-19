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السبت، 19-03-2022 06:22 ص

أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم

جسر


الوكيل الإخباري - دشن رئيس تركيا ورئيس وزراء كوريا الجنوبية ومسؤولون آخرون جسرا معلقا ضخما فوق مضيق الدردنيل ليربط بين الشواطئ الأوروبية والآسيوية للممر المائي الرئيسي.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جسر ”جناق قلعة 1915″ الذي تمتد المسافة بين قاعدتيه 2023 مترا، أصبح أطول جسر معلق في العالم.


ويربط الجسر بين قضاء غاليبولي الواقع على الجانب الأوروبي من محافظة جناق قلعة بشمال غرب تركيا، وقضاء لاباسكي في الشطر الآسيوي لإسطنبول.
وقال الرئيس التركي كذلك إن الجسر يسمح للمسافرين بعبور مضيق الدردنيل - الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة - في ست دقائق فقط مقارنة بالساعة ونصف الساعة السابقة بواسطة العبارات.

 


وأضاف خلال مراسم افتتاح الجسر أن ”تركيا تفوقت على اليابان، التي تمتلك أطول جسر في العالم من حيث متوسط المسافة بين قاعدتيه، واحتلت المركز الأول”.


وأوضح أردوغان أن تكلفة بناء الجسر وصلت إلى 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) إلا أن تركيا ستوفر من خلاله 415 مليون يورو (458 مليون دولار) سنويا من خلال خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. وأعلن أن رسوم عبور الجسر ستكون 200 ليرة تركية (13.60 دولار).


يشار إلى أن هندسة بناء الجسر مليئة بالرمزية. وقال أردوغان إن طول المنطقة بين قاعدتيه 2023 مترا هو احتفاء بعام 2023، عندما تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. ويبلغ ارتفاع برجي الجسر 318 مترا، في إشارة إلى 18 مارس (أو 3/18) عندما تحيي تركيا ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال معارك غاليبولي البحرية والبرية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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