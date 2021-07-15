أردوغان يقيل رئيس جامعة البوسفور بعد أشهر من الاحتجاجات ضده

الوكيل الإخباري- قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقالة مليح بولو، من منصب رئيس جامعة كبرى في اسطنبول، وكان تعيينه في المنصب قد فجر احتجاجات لعدة شهور وتسبب في اعتقال المئات.

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وأثار تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق عن حزب العدالة والتنمية التركي، رئيسا لجامعة بوغازيتشي "البوسفور" انتقادات بوصفه خطوة غير ديمقراطية وامتدت احتجاجات اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير إلى مدن أخرى.



وذكرت مصادر إعلام تركية، أن أساتذة جامعة بوغازيتشي، نفذوا أكثر من 150 وقفة احتجاجية، حيث أداروا ظهورهم، لمبنى عميد الجامعة، الذي عينه الرئيس التركي وصيا على الجامعة رغم رفض الطلاب والأساتذة.

المصدر: روسيا اليوم