السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

أسعار الذهب محليا

وزير الصحة الألماني: أوميكرون تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية

وفيات السبت 29-1-2022

78 ألفا و850 إصابة كورونا نشطة في المملكة

الأرصاد تنشر تحذيراتها ليوم السبت

غامض وأسرع انتشاراً.. عين العلماء على أوميكرون الخفي

إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان

فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في المملكة

السبت، 29-01-2022 07:25 ص

أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية

اور


الوكيل الإخباري - أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر بموجب مرسوم صدر اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

اضافة اعلان


وتعرض دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما. 


وقالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.


ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر. 
وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.


ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته. 


وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
R

الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي

هزة ٢

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز شمال نيوزيلندا

image770x420cropped

اليونيسيف: يجب إبقاء المدارس مفتوحة لتجنب كارثة تعليمية

61f40aec4236047dcd6fb90d

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

61f3ffda4236047a464f9e0a

الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

61f3fdee4236047d4a4f3764

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أخبار متعلقة
2

تركيا ترفع الحظر عن مواقع إخبارية سعودية

12

زلزال بقوة 4 درجات يضرب تركيا

flag-of-turkey-3036191_1920

تركيا تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حريق بنيويورك

61cdb8e6423604028619d34f

أنقرة: 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا