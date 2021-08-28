السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و234 إصابة جديدة بالفيروس في مصر

رئيس وزراء ليبيا المؤقت يرد خلال كلمة على تهديدات البرلمان

أردوغان يكشف عرضا من حركة طالبان لتركيا

التعليم العالي: 24 ساعة وتنتهي الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد

مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

بعد تحقيقات دامت 90 يوما.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرا حول أصول فيروس كورونا

حسن نصر الله: اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني

عملية الاجلاء البريطانية من أفغانستان ستنتهي خلال ساعات

الأردن يشارك في قمة بغداد بمشاركة 9 دول

إطلاق حملة جامعات بلا تدخين مع قرب عودة التعليم الوجاهي

السبت، 28-08-2021 12:19 ص

أردوغان يكشف عرضا من حركة طالبان لتركيا

6126524d423604064c42f8b9


الوكيل الإخباري - كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، عرضا قدمته حركة طالبان للحكومة التركية يتمثل بتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأردوغان، الجمعة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.. لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابول، ولم نتخذ قرارًا بعد بهذا الصدد".

وأدان أردوغان وفقا لتقرير الأناضول "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول أمس الخميس"، مشيرا إلى أن "قيام داعش بهذه الخطوة في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة هذا التنظيم في المنطقة والعالم".

وحول الجنود الأتراك في أفغانستان، شدد الرئيس التركي على أن بلاده "تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان وستستكمل ذلك في أسرع وقت".

اضافة اعلان


وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التركي: "إننا نتعامل مع رسائل قادة طالبان بتفاؤل وحذر"، لافتا أن بلاده تواصل الحوار مع مختلف الأطراف الأفغانية ومعتبرا أن "خطوات طالبان وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
612959cc57704

رئيس وزراء ليبيا المؤقت يرد خلال كلمة على تهديدات البرلمان

612944d5ea763

مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

61293f5de6288

حسن نصر الله: اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني

61293d6209095

عملية الاجلاء البريطانية من أفغانستان ستنتهي خلال ساعات

61292fd26e5eb

رئيس وزراء لبنان المكلف: هناك عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة

61291f24e0d69

البنتاغون: 5400 شخص لا يزالون ينتظرون إجلاءهم في مطار كابول

أخبار متعلقة
612944d5ea763

مقاتلو طالبان يسيطرون على أقسام من مطار كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟

611a4c4442360444091a0d5c

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

w

طالبان تستولي على مزار شريف شمالي أفغانستان

6112b080423604220c210117

الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

61022e7842360440cd45b0e2

أفغانستان .. مصرع 8 عسكريين في هجوم لطالبان