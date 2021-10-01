الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 03:27 م

أردوغان يكشف عن ما تمتلكه تركيا من احتياطيات أجنبية

اوردغان


الوكيل الإخباري - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حجم الاحتياطيات التي تمتلكها من النقد الأجنبي والذهب، كذلك وضع هدف أمام الحكومة فيما يتعلق بالتضخم.

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وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار.


كذلك أشار إلى أهمية تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل، وقال إن "تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لنا".


وفيما يتعلق بالتضخم، شدد على ضرورة العمل لخفض المؤشر، وقال: "مصممون على خفض التضخم لخانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات إصلاحية عديدة".


وأضاف: "لقد حصدنا ثمار استثماراتنا في مجال البنية التحتية لقطاع الصحة والموارد البشرية في تركيا خلال أزمة جائحة كورونا".

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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