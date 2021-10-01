الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 08:44 م

أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

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الوكيل الإخباري - هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

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وأوضحت الوكالة أن أردوغان "وجه دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وبحث كل ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة الصعبة".


وكان ميقاتي أكد أن الحكومة في البلاد تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات.


وأوضح أن "الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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