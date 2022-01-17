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الإثنين، 17-01-2022 08:12 ص

أرقام جديدة عن حجم أضرار أعمال الشغب في ألما آتا

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الوكيل الإخباري - قال نائب عمدة مدينة ألما آتا إلياس أوسيروف، إنه وفقا للتقديرات الأولية بلغ حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والهجمات الإرهابية في هذه المدينة حوالي 260 مليون دولار.

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وأشار نائب عمدة هذه المدينة، التي تعد أكبر مدينة في كازاخستان، إلى أن الرقم المذكور يتضمن حوالي 155 مليون دولار، تكبدها البزنس والمؤسسات التجارية.


وأضاف نائب العمدة، في اجتماع للجنة إعادة النشاط لمدينة ألما آتا: "تفيد المعطيات الأولية المتوفرة هذا اليوم، بأن إجمالي الأضرار بلغ حوالي 112.6 مليار تنغي، منها 67 مليار خسائر البزنس والمؤسسات التجارية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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