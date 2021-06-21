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الإثنين، 21-06-2021 11:16 ص

أرمينيا: الانتخابات منفتحة وموضوعية

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الوكيل الإخباري- قال رئيس بعثة رابطة الدول المستقلة، في أرمينيا، إيلهوم نعماتوف، إن عملية التصويت في هذه الانتخابات المبكرة، جرت وفق القوانين والتشريعات السارية.

وأضاف نعماتوف، "تمت عمليات التصويت وفقا لمتطلبات قانون الانتخابات في البلاد، ولم يسجل المراقبون أي انتهاكات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائجها".

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وتابع نعماتوف، "توصلت بعثة المراقبة إلى نتيجة تفيد بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، جرت وفق الدستور وقانون الانتخابات في أرمينيا، وتمت على أساس التعددية الحزبية، وكانت منفتحة".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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