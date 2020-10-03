السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

المغرب: 34 وفاة و 2521 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 وفاة و 1291 اصابة جديدة بكورونا

الكويت : 3 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

مأدبا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4

هام الى المواطنين في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء

إصابة 30 ممرضا في مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء بكورونا

مطعوم الإنفلونزا الموسمية الثلاثي سيتوفر في صيدليات الاردن الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

إغلاق محل ألبسة في إربد وتوقيف مالك المحل وأشخاص داخله

5 إصابات جديدة بكورونا في الكرك




السبت، 03-10-2020 03:39 ص

تواصل القصف بالمدفعية

أرمينيا تؤكد استمرار التوتر والمعارك في قره باغ

قرة


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الخميس، استمرار التوتر في منطقة قره باغ، وتواصل القصف بالمدفعية والأسلحة الخفيفة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على "فيسبوك"، إن الوضع "لا يزال متوترا على كل خطوط التماس بين قره باغ وأذربيجان"، مضيفة أن الوضع التكتيكي والعملياتي لم يتغير.

اضافة اعلان

وأكدت أن بعض المناطق لا تزال تشهد قصفا بالمدفعية والأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن "وحدات الدفاع التابعة لقره باغ أحبطت محاولة تقدم القوات الأذربيجانية وتغيير مواقعها".


وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك، منذ الأحد الماضي، راح ضحيتها المئات، بينهم مدنيون.


هذا وترفض يريفان وباكو وقف القتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d1fde90f-80a8-4b42-83b8-1b3bf66c23ab_16x9_1200x676

الكرملين يعلق على مبادرة لترشيح بوتين إلى جائزة نوبل للسلام

5f77b4644236046957581884

الملك سلمان وولي عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا

5f77b0a6423604695758187d

ترامب يتحدث عن وضعه الصحي في أول فيديو بعد اصابته بكورونا - شاهد

nJMvV

توضيح حول مصير الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

p08mqbrp

انفراج قريب في أزمة ناقلة النفط صافر

2020_10_2_11_40_1_958

نقل الرئيس الامريكي ترامب الى المستشفى بعد اصابته بكورونا