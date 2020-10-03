أرمينيا تؤكد استمرار التوتر والمعارك في قره باغ

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الخميس، استمرار التوتر في منطقة قره باغ، وتواصل القصف بالمدفعية والأسلحة الخفيفة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على "فيسبوك"، إن الوضع "لا يزال متوترا على كل خطوط التماس بين قره باغ وأذربيجان"، مضيفة أن الوضع التكتيكي والعملياتي لم يتغير.

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وأكدت أن بعض المناطق لا تزال تشهد قصفا بالمدفعية والأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى أن "وحدات الدفاع التابعة لقره باغ أحبطت محاولة تقدم القوات الأذربيجانية وتغيير مواقعها".



وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان معارك، منذ الأحد الماضي، راح ضحيتها المئات، بينهم مدنيون.



هذا وترفض يريفان وباكو وقف القتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر : روسيا اليوم

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