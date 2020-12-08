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الثلاثاء، 08-12-2020 01:35 م

أرمينيا: محتجون يغلقون شوارع العاصمة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء

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الوكيل الإخباري- بدأ نشطاء معارضون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بسد الشوارع في وسط العاصمة الأرمنية يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

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وأوردت الوكالة أن المحتجين يهتفون بشعارات مناهضة لرئيس الحكومة، منها "أرمينيا بلا نيكول، على نيكول أن يرحل، نيكول باع أراضينا".


وتجري مظاهرات احتجاجية أيضا في ضواحي يريفان وفي بعض المناطق الريفية من البلاد، بما في ذلك مدينة آرارات الواقعة على بعد 60 كم من العاصمة، حيث وقعت اشتباكات بين أنصار باشينيان ومعارضيه وأوقفت الشرطة عددا من النشطاء.














 




 

 


 

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