أسترازينيكا تعلن تسجيل نتائج إيجابية خلال تجارب دواء جديد لسرطان الكبد

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية/ السويدية للصناعات الدوائية، تسجيل نتائج إيجابية خلال المراحل الأخيرة من تجارب دواء جديد لعلاج سرطان الكبد.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن الدواء الجديد يحمل اسم "إيمفينزي" ويتم استخدامه مع أجسام مضادة أحادية النسيلة.



وأوضحت أن إضافة جرعة واحدة من الأجسام المضادة أحادية النسيلة إلى الدواء الجديد "كان له تأثير ملموس من الناحية الإحصائية والاكلينيكية على فائدة هذا الدواء بشكل عام من حيث الحفاظ على حياة المرضى". يشار الى أن سرطان الكبد هو ثالث أكثر مسبب للوفاة من بين أنواع السرطان، وسادس أكثر أمراض السرطان شيوعا على مستوى العالم.

بترا