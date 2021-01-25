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الإثنين، 25-01-2021 12:34 م

للحفاظ على السيطرة على البحر

أستراليا: إنفاق 700 مليون دولار لتطوير أسلحة جديدة للقوات البحرية

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سفينة متقاعدة تابعة للبحرية الأسترالية في سيدني


الوكيل الإخباري - أكدت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها ستنفق مليار دولار أسترالي ( نحو 770 مليون دولار )، لتطوير أسلحة جديدة للقوات البحرية، تشمل صواريخ بعيدة المدى وطوربيدات.

وأشارت الحكومة إلى أن أستراليا تخطط لتزويد قواتها البحرية بصواريخ متقدمة بعيدة المدى مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو بعيدة المدى، وطوربيدات متطورة خفيفة الوزن، وقدرات في مجال الهجمات البرية والبحرية، مشددة على أن ذلك بهدف "الحفاظ على السيطرة على البحر".

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من جانبها، قالت وزير الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، إن "هذه القدرات الجديدة، ستوفر رادعا قويا وموثوقا به، يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة".


ويأتي كل ذلك في إطار تحديث دفاعي واسع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
جدير بالذكر أن هذا الإنفاق، يعتبر جزءا من زيادة سبق الإعلان عنها في ميزانية وزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة، في محاولة من أستراليا للسعي إلى تحويل تركيزها العسكري نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسط تدهور العلاقات مع الصين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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