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الخميس، 09-02-2023 01:22 م

أستراليا.. الشرطة تصادر مخدرات بقيمة 80 مليون دولار أمريكي

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، عن اتهام ثلاثة رجال لجلب 130 كيلوجراما من مخدر الميثامفيتامين إلى أستراليا مخبأة في شمع البارافين.

وعثر رجال قوات الحدود الأسترالية على المخدرات مخبأة ضمن شحنة قيل إنها تحتوي على ملحقات وبلاط الحمامات، والتي وصلت إلى سيدني من ماليزيا.

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وقالت الشرطة إن قيمة المخدر الفعلية بسعر السوق، والمعروف أيضا باسم "ميث" أو "أيس"، تبلغ 115 مليون دولار أسترالي (80 مليون دولار أمريكي).


وأعلنت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية اعتقال ثلاثة رجال، أحدهم يبلغ من العمر 30 عاما واثنان يبلغان من العمر 31 عاما، ووجهت إليهم تهمة استيراد كمية تجارية من المخدرات الخاضعة للسيطرة على الحدود والمشاركة في جماعة إجرامية تساهم في نشاط إجرامي.


وقال قائد فرقة المخدرات والأسلحة النارية في قيادة الجريمة بولاية "نيو ساوث ويلز" ستيوارت جوردون، إنه تم التعرف من خلال التحقيقات الجارية على أن الرجال جزء من عصابة إجرامية أخرى.


وقال جوردون "الأولوية الوحيدة لهذه العصابات هي الربح - فهم يتجاهلون تماما الأضرار الناجمة عن انتشار المخدرات في الشوارع".


وقال مفتش المباحث في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ناريل ميتشل، إن عملية الاعتقال هي مثال آخر على عمل أجهزة إنفاذ القانون معا لحماية المجتمع.


وأضاف ميتشل "هذا وقت خطير أن تكونوا جزءا من جماعة إجرامية منظمة متورطة في تجارة المخدرات في أستراليا، لأننا سنستخدم كل أداة لدينا لاستهدافكم بطرق متعددة ومبتكرة.

 

البيان

 




 

 


 

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