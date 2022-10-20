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الخميس، 20-10-2022 01:01 م

أستراليا تحذر من الفيضانات مع تزايد الأمطار

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الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات الأسترالية اليوم الخميس، أوامر إجلاء لبعض السكان الذين يعيشون بالقرب من أكبر نهر جنوب شرق البلاد، مع تحذيرات من مزيد من الفيضانات وتوقعات بمزيد من الأمطار.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يستعد سكان بلدة إتشوكا الأسترالية لفيضان نهر موراي، وسط تقارير عن نفاد السلع بعد أن تسبب إغلاق الطرق في قطع الإمدادات، كما تم تحذير السكان في البلدات المعرضة للفيضانات في شمال فيكتوريا من أنهم قد يتم عزلهم لمدة تصل إلى أسبوع إذا لم يخلوا المنطقة قريبًا.


وحثت خدمات الطوارئ في فيكتوريا سكان إتشوكا على الحد من استخدام المياه بعد أن دمرت الفيضانات أنظمة الصرف الصحي.

 

بترا

 




 

 


 

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