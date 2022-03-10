أستراليا: سنزيد عدد الجيش بنسبة 30% بحلول عام 2040

الوكيل الإخباري -أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، أنها تعتزم زيادة عديد جيشها بنسبة تقارب 30 بالمئة بحلول عام 2040.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحافي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين، إن عديد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي (27 مليار دولار).



وأوضح أن هذه "أكبر زيادة" في عديد الجيش "في وقت السلم في تاريخ أستراليا"، لافتا إلى أن حكومته قررت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب "التهديدات والبيئة التي نواجهها كدولة، ديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وأضاف "إن قسما ممن سيتم تجنيدهم في إطار زيادة العديد المرتقبة سيخدمون في أسطول الغواصات المقبل".



وكانت أستراليا أعلنت في سبتمبر عزمها على حيازة غواصات تعمل بالدفع النووي بعدما انضوت في تحالف دفاعي يضمها إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

روسيا اليوم



