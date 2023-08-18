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الجمعة، 18-08-2023 12:24 ص

أسطول البحر الأسود الروسي يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر.

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقا أوكرانيا مسيرا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

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وقال البيان: "في تمام الساعة 22:55 من مساء أمس الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومتر جنوب غرب سيفاستوبل".


وأوضحت الوزارة، أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير زورق العدو غير المأهول بنيران من سفن أسطول البحر الأسود - سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف"، ما منع وصول الزورق الأوكراني إلى هدفه.


وأشارت الوزارة، إلى أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية.


وتحاول القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات إرهابية تجاه سفن أسطول البحر الأسود الروسي ولكن دون جدوى، حيث تظهر سفن الحراسة الروسية التابعة للأسطول، مسؤولية كبيرة والتزاما صارما بالحفاظ على أمن الأسطول والمياه الروسية.


وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بمسيرات بحرية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود أيضا.


كما أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في يوليو الماضي، إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.

 

RT

 




 

 


 

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