أسكتلندا تسجل أول إصابات بأوميكرون

الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات اسكتلندا، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون.

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وجاء في بيان على موقع الحكومة الاسكتلندية أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بالمتحور، أربعة منها في منطقة لاناركشير واثنان في منطقتي جلاسجو العظمى وكلايد.

وقال وزير الصحة حمزة يوسف في بيان" هذا توقيت مقلق لاكتشاف ست حالات مصابة بالمتحور الجديد. سوف نتلقى مساعدة ودعم الخبراء، كما ستقوم الصحة العامة في اسكتلندا بعملية تعقب للمخالطين لجميع الحالات، هذا سوف يساعد في تحديد منشأ الفيروس، وأي شخص من المخالطين للحالات المصابة خلال الأسابيع الأخيرة".



وأضاف" مازال أمامنا الكثير لنتعلمه بشأن متحور أوميكرون. مازالت هناك تساؤلات بشأن قوته وانتشاره وفعالية العلاجات واللقاحات لمواجهته والعلماء يعملون على توفير مزيد من المعلومات".



وأوضح" لحين توافر مزيد من المعلومات علينا أن نلتزم بالحذر وبذل كل ما نستطيع لتقليل خطر انتشار المتحور".

المصدر: الاتحاد