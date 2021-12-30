الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 08:57 م

أطباء السودان : ارتفاع عدد قتلى متظاهري أمدرمان إلى 4

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الوكيل الاخباري - أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية، الخميس، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرة 30 ديسمبر/كانون أول (اليوم)، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، إلى 4 أشخاص.

وكانت اللجنة (غير حكومية) قالت في بيان سابق اليوم: "ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب (مظاهرات) منطقة أمدرمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهام".

وفي بيان لاحق قالت اللجنة إن" شهيدا رابعا ارتقى برصاص السلطة الانقلابية ليرتفع عدد شهداء مجزرة 30 ديسمبر (كانون الأول) إلى 4 شهداء جميعهم برصاص حي".

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