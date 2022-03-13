أطباء السودان: 18 إصابة في مظاهرات السبت بالخرطوم

الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، أن إجمالي إصابات مظاهرات السبت، بلغ 18 حالة بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

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وذكرت اللجنة (غير حكومية) في بيان، "بلغ مجمل الإصابات 18 نتيجة للدهس بعربة تتبع لقوات نظامية، ورصاص مطاطي، وقنبلة صوتية، وجسم صلب، واختناق بالغاز المسيل للدموع، والرشق بالحجارة والتدافع"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.



والسبت، تجددت المظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بـ"حكم مدني"، ضمن فعاليات تنسيقيات لجان المقاومة (يديرها ناشطون) في مارس/ آذار الجاري.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال رئيس مجلس السيادة

الانتقالي عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.



وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

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