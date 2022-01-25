أطباء السودان: 3 قتلى و169 إصابة حصيلة ضحايا تظاهرات الإثنين

الوكيل الإخباري-قالت لجنة "أطباء السودان"، الثلاثاء، إن 3 قتلى و169 إصابة، حصيلة "استهداف قوات الأمن" لتظاهرات الاثنين، في العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني، وسط البلاد.

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جاء ذلك في بيانين للجنة (غير حكومية)، فيما لم يصدر أي إعلان عن السلطات السودانية بهذا الخصوص حتى الساعة (06:20 تغ).



وأفادت اللجنة، بأن "3 مدنيين فقدوا أرواحهم نتيجة إطلاق النار المباشر بالذخيرة الحية من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب".



وأوضحت أن شخصين قتلا خلال تظاهرات الخرطوم، والثالث في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.



وذكرت أن "عدد الإصابات جراء استهداف قوات الأمن للمتظاهرين بلغ 169 بينهم 32 بالرصاص الحي ومنهم مصابان حالتهما الصحية غير مستقرة".

وبينت أن عدد الإصابات بالخرطوم بلغ 166، و3 في ود مدني.



وعادة لا تصدر وزارة الصحة السودانية بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات في البلاد التي تطالب بـ"الحكم المدني" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.



وسقط في المظاهرات التي بدأت منذ ذلك التاريخ، 76 قتيلا، بينهم الثلاثة الذين سقطوا، الاثنين، بحسب لجنة "أطباء السودان".

الأناضول