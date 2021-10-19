‘أطباء بلا حدود’..عالجنا 6400 جريح حرب باليمن خلال النصف الأول من 2021

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أنها عالجت نحو 6400 جريح في اليمن خلال النصف الأول من 2021.

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وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هؤلاء أصيبوا جراء الحرب والعنف في اليمن"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.



ولفتت المنظمة إلى أنها عالجت في اليمن أيضا، خلال الفترة ذاتها، "3 آلاف و269 طفلا يعانون من سوء التغذية".



ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا تدور رحاها بشكل رئيسي بين القوات الحكومية والحوثيين، وتصاعدت منذ مطلع العام الجاري في عدة جبهات خصوصا في محافظة مأرب في وسط البلاد؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى وفق تقديرات غير رسمية.

المصدر:الأناضول