الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 7/1/2021

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

إبعاد المحتجين الى خارج مبنى الكونغرس

حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

إصابة امرأة في أحداث العنف بالكونغرس الأمريكي

الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

الدفاعات السورية تتصدى لاعتداء صاروخي

جو بايدن : الديمقراطية الأميركية تتعرض لاعتداء غير مسبوق

الخميس، 07-01-2021 07:24 ص

بحسب شبكة "سي بي إس"

أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

5ff549214c59b72b0f7c6da4
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قالت شبكة "سي بي إس" إن عددا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

اضافة اعلان

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب، مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.


واتهمت كلارك ترامب بخيانة البلاد والدستور، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.


وشهدت واشنطن مساء أمس الأربعاء، تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين تمكنوا من اقتحام مبنى الكونغرس أثناء عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ff6a65d42360477bd4394f1

حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مغلقة مؤقتاً

1

الكونغرس الأمريكي يستأنف جلسته للمصادقة على فوز بايدن

5ff6908e4c59b745975cf3bf

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

اصابة-1-780x385

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

526960ebe785b7b13764448341d540d8

إبعاد المحتجين الى خارج مبنى الكونغرس

FFFF

حاكم بنسلفانيا: اقتحام المتظاهرين الكونغرس محاولة انقلاب

أخبار متعلقة
5ff6908e4c59b745975cf3bf

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

5ff60d8758ec0

اعلان حظر التجول في واشنطن

5ff5acea42360406705c837f

اشتباكات بين أنصار ترامب والسلطات الأمريكية بواشنطن

5eab43a22269a207f018c1e4

سيارة لترامب في مزاد علني.. والمبلغ المطلوب للحصول عليها.. صورة

5ff55920423604214973185d

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

000_15498D-e1526834594848-640x400

خطاب هام مرتقب لترامب اليوم وسط مظاهرات حاشدة