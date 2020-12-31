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الخميس، 31-12-2020 12:05 م

أعمال شغب في أثينا بسبب تمديد الحجر الصحي

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الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة اليونانية أثينا أعمال شغب، مساء أمس الأربعاء، بعد تمديد نظام الحجر الصحي حتى 6 كانون الثاني / يناير القادم.

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ووفقا لصحيفة "أسبروبيرغوس نيوز" المحلية، تجمع المحتجون، في منطقة جوريتسا أسبروبيرجوس، في بلدة أسبروبيرغوس شمالي أثينا في مظاهرة سلمية، ثم بدأ نحو 100 شخص من المشاركين في رشق الحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة.


وبحسب الصحيفة: "تحولت المنطقة إلى ساحة قتال. لمدة عشر دقائق سمع دوي متواصل لانفجارات قنابل مولوتوف. وأطلقت الشرطة بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".


وتم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 كانون الأول/ ديسمبر، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك تقرر تمديد هذه الإجراءات، في البداية حتى 30 ديسمبر، ثم حتى 6 يناير.

 

سبوتنيك

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