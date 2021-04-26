أفغانستان: إصابة 16 طفلا بهجوم صاروخي على مجمع حكومي

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤولون محليون بأن صاروخا أصاب مجمع حاكم إقليم كونار شرقي أفغانستان اليوم الاثنين خلال حفل ، ما أدى إلى إصابة 16 طفلا على الأقل، وألقوا بمسؤولية الهجوم على حركة "طالبان".

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وقال إقبال سعيد حاكم كونار إن ما لا يقل عن 16 طفلا وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة.



وذكرت "طالبان" أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.



وتصاعدت حدة القتال بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" مؤخرا إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.



وتقول الحكومة الأفغانية إن "طالبان" كثفت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، وليس 1 مايو كما ورد في الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة وواشنطن العام الماضي.

المصدر: روسيااليوم