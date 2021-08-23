أفغانستان تعلق جميع الرحلات الجوية من مطار كابول

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في مطار كابول حتى إشعار آخر.

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وقالت الهيئة في بيان على فيسبوك: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار حامد كرزاي الدولي".



كما حثت الهيئة المواطنين على عدم زيارة منطقة المطار "تجنبا للازدحام والحوادث المحتملة اللاحقة".



يشار إلى أن الهيئة تعمل على استئناف الرحلات الجوية بين الولايات الأفغانية وخارجها.



في وقت سابق أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابول لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

روسيا اليوم





