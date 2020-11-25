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الأربعاء، 25-11-2020 01:17 م

إصابة نحو 15 شخصا

أفغانستان .. جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة

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أشخاص يسيرون بالقرب من موقع انفجار في كابول بأفغانستان بتاريخ 27 أكتوبر 2020


الوكيل الإخباري - أعلن مصدر أفغاني ، في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان، عن انفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة المقاطعة، أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة "شينخوا".

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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