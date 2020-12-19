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السبت، 19-12-2020 10:03 ص

الصواريخ كانت منصوبة على شاحنة

أفغانستان .. سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية

طك
تعبيرية


الوكيل الإخباري - سقطت عدة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية التابعة للقوات الأمريكية، في مقاطعة باروان الأفغانية صباح السبت، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار، حسبما أفاد المتحدث باسم حاكم المقاطعة.

وأشار المتحدث باسم حاكم المقاطعة، وحيد شاهكار،  إلى أن متمردين كانوا يخططون لإطلاق 12 صاروخا على القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من إطلاق سوى خمسة صواريخ، حيث أطلقت الصواريخ من منطقة قلندرخيل في محافظة باروان، صباح اليوم السبت.

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كما لفت شاهكار إلى أن "10 صواريخ من نوع BM-12، كانت منصوبة على شاحنة، حيث تم إطلاق خمسة صواريخ منها، لكن الشرطة أحبطت إطلاق الصواريخ الأخرى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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