الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

إجراءات وقرارات حكومية مشددة للتعامل مع أزمة كورونا

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي




الإثنين، 05-10-2020 02:45 م

مقتل 5 أشخاص

أفغانستان .. ضحايا بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية

مف
توضيحية


الوكيل الإخباري - لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لغمان بشرق أفغانستان، اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية: إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة المفخخة، قد تم تفجيرها عن بعد، أو أن الهجوم كان انتحارياً وفق (روسيا اليوم).

وارتفع نسق الهجمات الدموية في الأيام الأخيرة، حيث قُتل 13 شخصاً، وأصيب أكثر من 30 آخرين، السبت الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، بشرق أفغانستان.

المصدر : دنيا الوطن

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترامب

البيت الأبيض: صحة ترامب تتحسن

b07570d5-4427-4ac3-a691-573ff0931b91_16x9_1200x676

رئيس المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي

عاصفة

فرنسا وإيطاليا .. عاصفة قوية وضحايا

1014656390_0_132_2948_1727_1000x541_80_0_0_386fcc8d915f0efbc97fefcbf84c69f0

السيسي : مناقشة عدد من مهام القوات المسلحة المصرية

1601898588767

الإمارات تستأنف منح تأشيرات العمل جزئياً

turkey

تركيا تسحب سفينة تنقيب من قبالة ساحل قبرص

أخبار متعلقة
من

ضحايا بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

5cc2bc9c95a597350e8b45c9

بكين تدعو لانسحاب منظم و مسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان

201905301113461346

انطلاق محادثات السلام الأفغانية بعد 19 عاما من هجمات 11 سبتمبر