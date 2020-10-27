أفغانستان .. ضحايا بهجوم استهدف قاعدة للشرطة

الوكيل الإخباري - أدى هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة تلته اشتباكات استمرات ساعات، إلى مصرع شرطيين على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، اليوم الثلاثاء في مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان.



وبدأ الهجوم صباحا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في المدينة، حسب مصدر أمني.

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وعقب التفجير حاولت مجموعة من المهاجمين اقتحام القاعدة، فاشتبكت مع قوات الأمن، وفق ما أوضح المتحدث باسم الداخلية طارق عريان للصحفيين.

وقالت السلطات إن 7 مسلحين شاركوا في الهجوم، لقي 5 منهم مصرعهم على الأقل خلال الاشتباكات.



وذكرت وكالة "شينخوا" أنه تم نقل ثلاث جثث و33 مصابا، من بينهم 10 مدنيين، إلى المستشفى الإقليمي في خوست، حسب مدير المستشفى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

المصدر : روسيا اليوم

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