أفغانستان .. ضحايا وجرحى بهجمات صاروخية على كابل

الوكيل الإخباري - لقي شخص واحد على الأقل مصرعه ، وأصيب اثنان آخران، إثر سقوط عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت.



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وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان مقاتلو تنظيم "داعش" في أفغانستان، والمعروف باسم "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، ضالعين في هذا الهجوم.



وذكر متحدث باسم طالبان أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ أنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.



وكانت صواريخ قد سقطت على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، مما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.

المصدر : روسيا اليوم

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