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السبت، 17-04-2021 10:07 م

أفغانستان.. مصرع العشرات من عناصر طالبان

مقتل
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع 44 عنصرا من حركة "طالبان"، أمس الجمعة، جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

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وكشفت الوزارة أن القوات الأفغانية الجوية نفذت هجمات استهدفت تجمعات لـ"طالبان" في منطقتي خشرود وديلارام في ولاية نيمروز، ما أدى إلى مصرع 22 من مقاتلي طالبان وأنه تم تدمير كمية كبيرة من ذخائرهم وأسلحتهم.

 

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى مصرع 22 من عناصر "طالبان" وإصابة 8 آخرين، أمس، بعد أن استهدفتهم قوات الدفاع والأمن، بدعم من سلاح الجو، في ولاية غزني.

 

وأوضحت أنه تم تدمير نفق بطول 100 متر استخدمه عناصر "طالبان" في قرية شرشرق ببلخ، وأنه تم اعتقال 4 عناصر من المجموعة خلال عملية الجيش الوطني الأفغاني الليلة الماضية.

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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