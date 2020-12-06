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الأحد، 06-12-2020 11:47 ص

العثور على ألغام مضادة

أفغانستان.. مصرع ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، عن مصرع ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.

وأشارت  مصادر أفغانية إلى أن "18 مسلحا لقوا حتفهم ، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

في حين لم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن، وفقا للوكالة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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