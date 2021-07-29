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الخميس، 29-07-2021 07:50 ص

أفغانستان .. مصرع 8 عسكريين في هجوم لطالبان

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال مصدر أمني أفغاني، إن 8 عسكريين لقوا مصرعهم في هجوم شنه مسلحو طالبان، على نقطة تفتيش في إقليم ننجرهار شرق البلاد.

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وأضاف المصدر: "نفذت حركة طالبان الليلة الماضية هجوما على نقطة تفتيش وعبور في منطقة كوزبهار شرقي إقليم ننجرهار، ما أسفر عن مصرع ثمانية عسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

 

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.


وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.


وكان ممثلون عن واشنطن وعن حركة طالبان وقعوا في الدوحة في عام 2020 أول اتفاقية سلام منذ 18 عاما من الحرب. وتقضي هذه الاتفاقية بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبدء الحوار الأفغاني الداخلي بعد تبادل الأسرى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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