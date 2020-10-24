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السبت، 24-10-2020 01:56 م

جراء التعرض لانفجار قنبلتين متعاقبتين

أفغانستان .. مصرع 9 مدنيين بهجوم مسلح

مصرع
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي 9 مدنيين في أفغانستان مصرعهم ، كما وأُصيب ضابطي شرطة بجروح، جراء التعرض لانفجار قنبلتين متعاقبتين، في مقاطعة غزنة، شرق البلاد، بحسب الشرطة الأفغانية .

وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة، أحمد خان، في حديث له مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن "الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقل مجموعة من المدنيين على جهاز تفجير محلي الصنع، في منطقة كوتال اي راوزه، وهي منطقة في ضواحي عاصمة مقاطعة غزنة، عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي".

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وأضاف أن "الانفجار الثاني جاء بعد دقائق، ليتسبب في تفجير مركبة مدرعة تابعة للشرطة ما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة".


وأشار إلى أن الانفجارات وقعت على طريق رئيسى يربط العاصمة كابل، بالمقاطعات الجنوبية والغربية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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