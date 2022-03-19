أفغانستان.. مقتل 4 أطفال في انفجار قذيفة هاون

الوكيل الإخباري-قُتل 4 أطفال في ولاية قندهار، جنوبي أفغانستان، إثر انفجار قذيفة هاون من مخلفات الحرب.

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وقال المسؤول الإعلامي لمديرية أمن قندهار، محمد عاصف حكيمي، في مؤتمر صحفي السبت، إن قذيفة هاون انفجرت في منطقة شاه ولي.



وأضاف أن القذيفة من مخلفات الحروب السابقة بالمنطقة، وانفجرت بينما كان الأطفال يلعبون، ما أدى لمقتل 4.



وشهدت مناطق متفرقة من البلاد حوادث مشابهة في الفترات السابقة، ما دفع وزارة الداخلية المؤقتة التابعة لحركة طالبان للإعلان بأنها ستزيل الذخيرة غير المتفجرة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

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