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الأحد، 03-04-2022 10:51 ص

أفغانستان .. 15 اصابة على الأقل في انفجار وسط كابل

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الوكيل الإخباري-وقع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، حسبما أفاد شهود عيان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تصدر سلطات حركة طالبان أي تعليق بعد.

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وقال شاهد إن الانفجار وقع داخل سوق يعمل فيها الصرافون، لكن السوق كانت مغلقة وقت الانفجار.


يشار إلى أن ذلك هو الانفجار الأول من نوعه في العاصمة الأفغانية منذ شهور. وعزز حكام حركة طالبان في أفغانستان إجراءات الأمن في معظم أنحاء البلاد منذ وصولهم إلى السلطة في أغسطس.


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