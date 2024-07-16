أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

الوكيل الاخباري- أدت الأمطار الغزيرة في شرق أفغانستان إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة نحو 350 آخرين، كما قتل 17 شخصا على الأقل عندما انقلبت حافلة على طريق سريع رئيسي.

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وأكد شرفات زمان عمار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، أن 40 شخصا لقوا حتفهم في عاصفة يوم الاثنين وأنه تم نقل 347 مصابا للعلاج إلى المستشفى الإقليمي في ننكرهار من جلال آباد، عاصمة مقاطعة ننجرهار، والمناطق المجاورة.



ومن بين القتلى خمسة أفراد من نفس الأسرة قتلوا عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سورخ رود، بحسب المتحدث باسم الولاية صديق الله قريشي. وأصيب أربعة آخرون من أفراد الأسرة.



وقال قريشي إن نحو 400 منزل و60 عمود كهرباء دمرت في أنحاء إقليم ننكرهار، وانقطعت الكهرباء في العديد من المناطق وأن الاتصالات محدودة في مدينة جلال آباد.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء طالبان الرسمية "بختار" أن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما انقلبت حافلة صباح اليوم الثلاثاء على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين كابول وبلخ في مقاطعة بغلان الشمالية.