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الجمعة، 18-12-2020 12:58 م

أكبر تساقط ثلوج في مدينة نيويورك منذ 2009 .. فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - تساقطت ثلوج كثيفة على مدينة نيويورك الأمريكية في الأيام الماضية حتى أن ارتفاع الثلج وصل إلى أكثر من متر في بعض المناطق.

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ووفقًا لرئيس الأرصاد الجوية في نيويورك، جون دافيت، "هذا هو أكبر تساقط ثلوج في ديسمبر منذ عام 2009، حيث بلغ ارتفاع الثلج 10.9 بوصات (28 سم تقريبا) في ذلك العام".

 

وتابع الخبير، وصل تساقط الثلوج هذا العام في سنترال بارك 10.5 (27 سم تقريبا) بينما سقط 10.1 بوصات (26 سم تقريبا) في منطقة لاغوارديا و7.2 بوصات (18 سم تقريبا) في مطار جون إف كينيدي. كما أن مقدار الثلوج التي تساقطت على المدينة في الأيام الماضية هي ضعف المقدار المتساقط العام الماضي لكل فترة الشتاء.


وتساقطت الثلوج بغزارة وتكون صقيع ليلة الأربعاء حتى وقت مبكر من صباح الخميس الماضي. وتساقطت بعض الثلوج بشكل متقطع مساء الخميس شرق المدينة. ولا تزال نيويورك تعاني من رياح شديدة، 30 ميلا في الساعة.


وانتشرت لقطات عديدة للثلوج المتساقطة في المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء أن ارتفاع الثلج وصل إلى أكثر من متر.

كما تساقطت الثلوج في مدن أمريكية أخرى على طول الساحل الشرقي، الممتد من نورث كارولينا حتى نيو إنغلاند في الشمال الشرقي، بما يصل إلى قدمين (60 سم) من الثلوج.

وقالت مختصة الأرصاد الجوية في نيوجيرسي، سارة جونسون: "سنواجه مزيجا من الأمطار والثلوج وربما بعض الأمطار المتجمدة والجليد في معظم المنطقة، على طول الساحل".

 


سبوتنيك

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