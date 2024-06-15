أكثر من 1.5 مليون حاج يفدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

الوكيل الاخباري - بدأ -مع طلوع فجر اليوم السبت التاسع من ذي الحجة- أكثر من 1.5 مليون حاج التوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم بمَشعَر مِنى يوم التروية.

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وكانت السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف دول العالم، في ظل تزايد التحذيرات الرسمية بشأن حالة الطقس حيث أكدت وزارة الصحة أن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر من أكبر تحديات الحج لهذا العام.



وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق ‏اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى، للمبيت فيها تمهيدا للتوجه إلى عرفات للوقوف على صعيد عرفة الطاهر.



وأكد المتحدث الأمني باسم الوزارة فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.



كما قال إنه تم إبعاد أكثر من ربع مليون شخص لم يحملوا تأشيرة الحج.

من جانبه، أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن دور الحكومة أصيل في تنظيم الحج وإعطاء كل ذي حق حقه من الحجاج وفق الإجراءات الرسمية.

