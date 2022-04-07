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الخميس، 07-04-2022 11:10 ص

أكثر من 14.5 ألف لاجئ يعبرون الحدود الروسية من دونباس

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الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة مراقبة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف عن عبور أكثر من 14.5 ألف لاجئ من إقليم دونباس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتقوم مناطق روسية مختلفة باستقبال اللاجئين الأوكرانيين، حيث يجدون أماكن للعمل والدراسة وفي رياض الأطفال والمدارس. إلا أن الشيء الرئيسي الذي يميز رحلة لجوئهم إلى روسيا هو التوقف عن سماع صوت القذائف المستمرة، وهو الأمر الذي استمر زهاء 8 سنوات.


يتعلم اللاجئون الحياة دون خوف، حيث يبذل السكان المحليون والمتطوعون قصارى جهدهم لدعمهم، ويقومون بجمع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

روسيا اليوم

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